Cómo ahorrar electricidad: recomendaciones para ser eficientes en el consumo de energía

El doctor en Física y especialista en eficiencia energética Salvador Gil, en diálogo con el equipo de Creer o Reventar por Radio Nacional, dio recomendaciones para un consumo energético responsable y cuidado.

"Un ventilador cuando la temperatura es menor a 29 grados es muy razonable, ya que el mismo consume veinte veces menos que el aire acondicionado. Todo lo que signifique enfriar o calentar, consume mucha energía. Esos son grandes consumos", advirtió.

Gil mencionó que el consumo del aire acondicionado depende de "la temperatura que ponemos el termostato". "Si bajamos 2 grados, por ejemplo de 24 a 26, se reduce el 50 % el consumo del aparato. Y si agregamos el ventilador, que baja 2 ó 3 grados, equivale a que baje lo del aire a una sensación térmica de 24", agregó.