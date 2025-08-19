¿Cómo afectaron los cambios sociales la mirada sobre la infidelidad?

A propósito del reconocimiento por parte de la actriz Gimena Accardi de una infidelidad durante su relación con Nico Vázquez, Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con la psicóloga y terapeuta, sobre cómo repercuten estas situaciones en las parejas.

Si bien admitió que la infidelidad “hoy no es tan grave”, advirtió que “genera los mismos cuestionamientos”.

La Licenciada Débora Pedace remarcó que provoca “la pérdida de confianza en el otro” y explicó que “genera estragos en la persona que la padece”.

La profesional expuso que “se puede superar” y detalló los diferentes tipos que existen, ya sea “física, emocional, digital” así como los grados “que tiene que ver con la duración y los vínculos”.