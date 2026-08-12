Cómo activar alertas de terremotos en tu celular y qué aplicaciones descargar

El tecnólogo, comunicador y consultor especialista en Ciberseguridad Ariel Corgatelli en diálogo con Adrián Korol para Radio Nacional, habló sobre el sistema de Android en herramientas de alarma ante terremotos.

"En Venezuela no había sistemas de envío a nivel gubernamental, por lo tanto los telefónos avisaron antes de tiempo, ya que tienen un sistema de censores internos. El celular está censando de forma constante y tiene un sistema GPS que está geolocalizando. De muchos dispositivos detecta algún movimiento, chequea y si saca un determinado porcentaje, avisa y los equipos disparan el alerta", explicó.

A nivel gubernamental, el alerta que existe es un cell broadcast, una tecnología de redes móviles que envía un mismo mensaje de alerta de manera simultánea a todos los dispositivos conectados a una antena o zona geográfica específica. "De esa forma el aviso es del gobierno y funciona de cualquier manera, aunque lo tengas en silencio", agregó.

"Si tenemos el sistema operativo de Android actualizado, tenemos activado el primer sistema", mencionó Corgatelli.