Comenzó el ciclo lectivo en la Escuela 38 de la Base Esperanza en la Antártida Argentina

El Teniente Coronel Fernando Sosa Jefe de la Base Antártica Esperanza, conversó con el equipo de Segundo Round para contar detalles del nuevo ciclo lectivo que, con 5 alumnos en primaria y otros 5 en secundaria se inició este martes 24 de febrero.

"Todos los años viaja a la base un matrimonio de docentes para ejercer el cargo durante toda la "invernada" como se denomina a la estadía anual de la dotación en la Base".

Sosa además contó algunas particularidades de la vida en la Base y las expectativas con las que llegaron al continente blanco para pasar el año.

La escuela Nro.38 «Presidente Raúl Ricardo Alfonsín» es el único establecimiento educativo en toda la Antártida.