Comienza una semana clave en la investigación del Triple Crimen de Florencio Varela

La causa por el asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) entra en una etapa de definiciones con la búsqueda de tres prófugos y los datos que puedan brindar alguno de los 9 detenidos.

En total, los investigadores creen que en el caso participaron, de manera directa o indirecta, al menos 15 personas.

Según la investigación, dos de los prófugos viajaron con las víctimas en la Chevrolet Tracker con patente adulterada hacia la casa de Florencio Varela donde las asesinaron.

El tercer prófugo iba con el peruano Lázaro Víctor Sotacuro (41) y su sobrina Milagros Florencia Benítez (20) en el Volkswagen Fox que fue utilizado como vehículo de "apoyo" y sería el novio de esta joven, de nombre Diego y también peruano.

Los detenidos incluyen a Ariel Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro, Magalí Celeste González Guerrero, Daniela Iara Ibarra, Maximiliano Andrés Parra, Miguel Ángel Villanueva Silva, y a Tony Janzen Valverde, alias "Pequeño J", y su ladero Matías Ozorio.

Los investigadores ya confirmaron que Ozorio estuvo en la casa del horror y que llegó antes que las chicas, pero en otro vehículo.

En relación a la hipótesis del triple crimen, los investigadores ratificaron la de una "venganza narco", pero aclararon que la involucrada de manera directa no sería Lara sino otra de las víctimas.

"Al parecer, presionada por alguien, pasó el dato de la cocaína y una banda 'mexicaneó' al grupo de Valverde Victoriano", señalaron fuentes de la investigación.