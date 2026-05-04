Comienza una nueva gira presidencial en Estados Unidos con la meta puesta en nuevas inversiones

El presidente Javier Milei partirá este martes a Los Ángeles, donde arribará el miércoles a las 4:30 (hora argentina) en el marco de su agenda oficial.

Durante la jornada mantendrá una reunión con el titular del Instituto Milken, Michael Milken, y luego encabezará un encuentro con empresarios.

Más tarde, a las 18, disertará en la 29° Conferencia Anual del organismo, antes de emprender el regreso al país a las 22 horas.

Este es el cuarto viaje del primer mandatario a Estados Unidos durante este año.

El jefe de Estado ha mantenido encuentros con su par Donald Trump, el empresario Elon Musk y decenas de inversores.

Sus visitas incluyeron principalmente Washington D.C., Florida, Texas y Los Ángeles.

En sus giras oficiales ha participado de foros internacionales, entre los que se destacó "Argentina Week 2026" en Manhattan, donde disertó ante empresarios en la sede de JPMorgan Chase y mantuvo reuniones con ejecutivos de Bank of America, Citigroup, entre otros, enfocados en energía y minería.