El periodista e integrante de la organización del Buenos Aires Rojo Sangre, Elián Aguilar, dialogó con el equipo de Korol en el aire, el programa de Adrián Korol por Radio Nacional y detalló las novedades de la 27° edición del emblemático festival de cine de género. El gestor cultural remarcó que "lograr 27 años ininterrumpidos es casi milagroso en tiempos donde los festivales suelen tener problemas para salir", celebrando la vigencia de la muestra cinematográfica.

En esta oportunidad, el certamen se desarrollará del jueves 19 al domingo 29 con una nueva sede central ubicada en las salas del Atlas Caballito.

"Estamos mudándonos a Caballito para abrir el abanico de posibilidades a un nuevo público y seguir demostrando que hay otro tipo de cine", explicó Aguilar sobre el cambio de escenario.

La grilla del evento contará con cuatro salas en simultáneo y una oferta de más de 60 largometrajes y 100 cortometrajes repartidos en las competencias internacional, iberoamericana y argentina.

Asimismo, resaltó el rol histórico de la muestra como semillero de directores consagrados del cine de terror nacional como Demián Rugna, Laura Casabé y Daniel de la Vega.

"El festival no solo es pantalla sino punto de unión de todas esas visiones y búsquedas de realizadores que empezaron con sus primeros cortos aquí", subrayó el entrevistado.

Entre las principales atracciones de esta edición, el equipo técnico logró reparar un antiguo proyector de 35 milímetros para exhibir copias históricas de filmes clásicos.

"Gracias a este rescate proyectaremos en 35 milímetros la película 'Carne' con la Coca Sarli, además de 'Vampiros' de John Carpenter y 'La leyenda del jinete sin cabeza' de Tim Burton", precisó el referente.

A su vez, la programación incluirá la proyección de restauraciones digitales inéditas de títulos fundamentales como "El vampiro negro" y "El extraño caso del hombre y la bestia" de Mario Soffici.

Finalmente, Aguilar invitó a toda la comunidad a consultar la programación completa en la web oficial festivalrojosangre.com.ar para descubrir propuestas que no se encuentran en el circuito comercial.