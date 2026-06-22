Comienza la semana con tiempo inestable en el centro y norte del país y frío intenso en el sur

La jornada de este lunes 22 de junio estará marcada por un importante contraste entre las distintas regiones del país. Mientras gran parte del centro y norte argentino presentará abundante nubosidad, lluvias aisladas y algunas tormentas, la Patagonia continuará bajo condiciones más estables, aunque con temperaturas típicamente invernales.

En el centro del país predominarán los cielos cubiertos. Buenos Aires tendrá una jornada gris, con mínima de 7 grados y máxima de 13, bajo cielo nublado durante gran parte del día. Córdoba registrará condiciones similares, con lluvias débiles y temperaturas entre 4 y 14 grados. También Santa Fe y Entre Ríos permanecerán con abundante nubosidad y ambiente fresco.

La inestabilidad será más marcada en el noreste argentino. Formosa presentará tormentas débiles y una máxima de 20 grados, mientras que Misiones registrará lluvias aisladas y temperaturas agradables. Corrientes y Chaco mantendrán nubosidad variable, aunque con menor probabilidad de precipitaciones.

En el norte del país, Jujuy, Salta y Tucumán tendrán una jornada mayormente cubierta. Tucumán registrará lluvias durante las primeras horas del día, mientras que Santiago del Estero continuará con lloviznas y cielo cubierto. Las máximas oscilarán entre los 11 y 16 grados, reflejando un marcado descenso térmico respecto de jornadas anteriores.

La región cuyana mostrará mejores condiciones. San Juan, Mendoza y La Rioja tendrán nubosidad variable y tiempo estable, aunque con mañanas muy frías. Las mínimas descenderán hasta 1 grado en San Juan y 2 grados en La Rioja, mientras que las máximas apenas alcanzarán entre 10 y 14 grados.

La Patagonia seguirá siendo la región más fría del país. Santa Cruz y Tierra del Fuego registrarán máximas de apenas 7 y 6 grados respectivamente, mientras que San Luis presentará una mínima de -1 grado, una de las más bajas de la jornada. Neuquén y Río Negro tendrán condiciones relativamente estables, aunque con ambiente frío y algunas lloviznas aisladas.

En términos generales, el comienzo de la semana estará dominado por el aire frío y la nubosidad en gran parte del territorio nacional, con precipitaciones dispersas en el centro y norte y temperaturas invernales que seguirán siendo protagonistas.