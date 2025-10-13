Comienza la semana con sol y calor en gran parte del país

La semana comienza con tiempo estable y cielos despejados en la mayor parte del país, con temperaturas que continúan en ascenso en el norte y centro, mientras que el sur mantiene condiciones más frías e inestables.

En la región central, la jornada se presenta con cielo cubierto en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, donde las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados. En el resto de la provincia y en distritos como Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa, el panorama es más despejado, con máximas que se ubicarán entre los 24 y 29 grados, en un ambiente templado y sin lluvias.

El norte argentino vuelve a concentrar las temperaturas más altas del país. Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán y Formosa alcanzarán máximas de entre 30 y 32 grados, bajo cielo despejado o con humo en suspensión. En Misiones y Corrientes, el tiempo será mayormente soleado, con registros que rondarán los 27 a 29 grados. Jujuy y Salta también mantendrán buenas condiciones, con máximas de hasta 29 grados.

En la zona cuyana, Mendoza y San Juan tendrán un lunes soleado, con temperaturas agradables que se moverán entre los 9 y 29 grados. San Luis presentará un escenario similar, con cielo despejado y una máxima cercana a los 29.

En la Patagonia, el panorama es más fresco y variable. Neuquén y Río Negro tendrán cielos entre despejados y ligeramente nublados, con temperaturas máximas de entre 21 y 23 grados. En cambio, Santa Cruz presentará lluvias y cielo mayormente nublado, con un marcado descenso térmico y una máxima de apenas 13 grados. Tierra del Fuego continuará bajo condiciones invernales, nublada y con una temperatura máxima que no superará los 6 grados.