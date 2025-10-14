Comienza "Historias que corren", el nuevo programa de Radio Nacional

Desde este domingo, de 8 a 9, por Radio Nacional AM870, comienza “Historias que corren”, un nuevo programa conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruiz, que invita a recorrer el país a través de las voces de quienes hacen del running una disciplina, una pasión y, muchas veces, un modo de vida.

Rodrigo Ruiz adelantó en Ramos generales que la propuesta busca ponerle voz y rostro, aunque no lo veamos, a aquellas personas que eligen correr como una forma de expresión y de encuentro con ellas mismas. El ciclo parte desde Buenos Aires, pero promete “moverse” por todo el país —e incluso más allá de las fronteras— en busca de las historias que laten detrás de cada trote.

El programa alternará entrevistas y relatos, con testimonios de atletas profesionales y aficionados, entrenadores, médicos y especialistas que ayudarán a comprender por qué el running se ha convertido en un fenómeno social que trasciende edades y geografías.

Además, la audiencia podrá participar compartiendo sus propias experiencias. Quienes deseen contar su historia o sumarse a la comunidad de oyentes podrán hacerlo a través de su cuenta de Instagram @historiasquecorren y seguir las novedades en la página web de Radio Nacional, así como escuchar los episodios en Spotify .