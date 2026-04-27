Comienza en Estados Unidos la “Semana de la carne argentina”

La misión comercial -que procura impulsar las exportaciones y profundizar la inserción de la carne argentina en Estados Unidos- comienza este lunes en las ciudades de Filadelfia, Chicago y Los Ángeles.

En la misma, representantes de frigoríficos argentinos se reunirán con importadores de la industria cárnica local en rondas de negocios organizadas por PromArgentina, la Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y el Comercio Internacional.

La Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, que se llevará a cabo hasta el 1 de mayo, fue anunciada días atrás en Casa Rosada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca; el subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional de la Nación, Agustín Tejeda; y el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), Georges Breitschmitt.

Se trata de la primera vez en la que PromArgentina organiza una ronda de negocios en el exterior, en la que llevará directamente a empresas exportadoras argentinas a vincularse con compradores estratégicos en uno de los mercados más exigentes del mundo.

Quirno afirmó que “trabajamos junto al sector privado para maximizar las oportunidades derivadas de la ampliación de la cuota de exportación de carne bovina a los Estados Unidos, 80.000 toneladas adicionales a las 20.000 preexistentes”.

“Este acuerdo refleja una política clara: alinear producción, estrategia y diplomacia económica para liderar con un producto de excelencia”, agregó, y consideró que “la medida fortalece la competitividad del sector, impulsa nuevas inversiones y beneficia a más de 130.000 establecimientos en todo el país”.

“Conectamos la oferta argentina con actores estratégicos para transformar esta oportunidad en resultados concretos, proyectando un incremento de exportaciones de entre 600 y 800 millones de dólares”, completó.

Por su parte, Sucalesca afirmó que “esta Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos es una acción pensada específicamente para promover las exportaciones de nuestros frigoríficos, que son parte de un sector que representa como pocos la identidad argentina en el mundo”.

Breitschmitt, presidente del IPCVA, valoró mucho “la organización conjunta” de la Semana de la Carne Argentina “con el Gobierno nacional”, y agregó: “Estamos muy complacidos por el acompañamiento de las empresas exportadoras y el resto de la cadena productiva. Esperamos poder organizar prontamente nuevas misiones en conjunto”.

La Semana de la Carne Argentina se realizará en un momento especialmente favorable para el sector, tras la habilitación de 80.000 toneladas adicionales al cupo de exportación hacia Estados Unidos: una medida que abre nuevas oportunidades para ampliar la presencia argentina en ese mercado.

De las reuniones de negocios que se concretarán en Estados Unidos participarán las autoridades de La Anónima, Bustos Beltrán, Frigorífico Forres Beltrán, Frigorífico Gorina, Grupo Lequio, Azul Natural Beef, Frigorífico Rioplatense y Frimsa.

A esas empresas se sumarán Swift, Logros, Frigorífico ProBermejo, Compañía Central Pampeana, Abuelo Julio, Carne Hereford y Bulon Global Order.

“Durante la visita del presidente Javier Milei a la Casa Blanca, en octubre último, quedó en claro el interés por profundizar el comercio bilateral, particularmente en lo que respecta a la exportación de carnes argentinas al mercado estadounidense, entre otros sectores de alto interés”, recordó el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Y sostuvo: “La misión que estamos llevando adelante, liderada por la Secretaría General de la Presidencia, la Cancillería y PromArgentina, en coordinación con el IPCVA, busca, precisamente, consolidar este proceso: mostrar el potencial de nuestra oferta exportable y generar vínculos directos con importadores y distribuidores, con miras a cerrar nuevas operaciones comerciales. Nuestra Embajada y los consulados están trabajando intensamente para garantizar el más alto nivel y el éxito de esta misión”.

En 2025, Argentina fue el quinto mayor exportador de carne bovina en el mundo -detrás de Brasil, Australia, India y Estados Unidos- y el segundo en Latinoamérica.

El mercado estadounidense representó el segundo destino de la venta de carne argentina al extranjero. Además, este producto explicó el 5% del total exportado a Estados Unidos.

Según relevó a partir de estadísticas oficiales la Gerencia de Inteligencia Comercial de PromArgentina, las exportaciones del complejo de carne y cuero bovinos representaron en 2025 un récord en materia de divisas y crecieron por segundo año consecutivo, tras superar los US$ 4.700 millones, un 24,2% por encima de 2024 y 32,5% sobre 2023.

Las estadísticas oficiales indicaron que en 2025 se exportaron más de 850.000 toneladas de carne vacuna a unos 115 destinos.

Al respecto, solo el subsector de carnes bovinas se vendió a cerca de 70 mercados, entre ellos Estados Unidos.

Justamente, el corte argentino más exportado al país norteamericano es la carne bovina congelada deshuesada (65% del total), seguida por la carne bovina refrigerada deshuesada (35%).

Las ciudades de Filadelfia y Los Ángeles se encuentran entre los cuatro destinos principales de los cortes argentinos.

La nueva cuota anual de 100.000 toneladas -80.000 toneladas por sobre la anterior- de carne vacuna que le otorgó Estados Unidos a Argentina a partir del acuerdo comercial bilateral alcanzado semanas atrás representará en 2026 un incremento estimado de las exportaciones de unos US$ 1.500 millones, al pasar de US$ 460 millones actuales a más de US$ 2.000 millones.

Hacia la tercera semana de marzo último, la Argentina había exportado a Estados Unidos cerca de 16.000 toneladas de las 100.000 habilitadas.