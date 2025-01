Comienza el juicio por la muerte de bebés recién nacidos en Córdoba

Este lunes 6 de enero de 2025 comienza en la ciudad de Córdoba el juicio oral y público por la muerte de cinco recién nacidos y los intentos de homicidio de otros ocho bebés en el Hospital Materno Neonatal. Pierina Propato, periodista de Radio Nacional Córdoba, dio detalles al respecto y señaló que el proceso judicial, que se desarrollará en Tribunales II, es considerado histórico por la gravedad y magnitud de los hechos investigados.

La principal acusada es la enfermera Brenda Agüero, integrante del área de Obstetricia del hospital, quien enfrenta cargos por homicidio calificado por procedimiento insidioso en cinco casos, y tentativa de homicidio en otros ocho. Según la acusación, Agüero habría inyectado potasio u otras sustancias letales a los recién nacidos, provocando la muerte de algunos y graves cuadros de hiperpotasemia en otros.

Los hechos investigados abarcan entre marzo y junio de 2022, período en que cinco bebés recién nacidos murieron de forma repentina sin haber tenido ninguna complicación al momento del alumbramiento.

En ese lapso, otros ocho niños tuvieron los mismos síntomas, pero lograron recuperarse.

Además de Agüero, en la causa también está detenida la ex directora del hospital Liliana Asís, acusada de "encubrimiento agravado, falsedad ideológica y omisión de deberes de funcionaria pública". También está señalados por encubrimiento e incumplimiento de deberes el ex ministro de Salud de la provincia, Diego Cardozo, la ex jefa de enfermería del hospital, Alicia Beatriz Ariza, el médico Pablo Miguel Carvajal, y el ex subdirector de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Julio Alejandro Tomás Escudero Salama, entre otros.

Estos exfuncionarios enfrentan acusaciones por encubrimiento agravado, omisión de deberes de funcionario público y falsedad ideológica reiterada, por presuntamente no haber denunciado los hechos a tiempo, lo que habría permitido la continuación de las acciones homicidas.

En el caso se aplicará el sistema de juicio por jurados populares.