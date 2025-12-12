Comienza a crecer la industria discográfica

En Historias de la Radio Argentina, la locutora Ana Carella recorre los hechos más destacados que marcan los 105 años de un medio de comunicación que se ha reconvertido con el paso del tiempo pero que nunca pierde su vigencia.

La década del 60`es de avances tecnológicos y se van perdiendo las actuaciones en vivo.

También, es tiempo de distinciones para Radio Nacional como la que recibe “Las Dos Carátulas” por parte de la BBC de Londres como mejor Teatro Radiofónico en lengua española.

Se agregan a la red de emisoras, Esquel, Ushuaia e Islas Malvinas, Comodoro Rivadavia y Santo Tomé, contabilizando 11 en total.