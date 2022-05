Comenzó un nuevo juicio por el crímen de Cristian González

“Es un caso de violencia policial ocurrido en diciembre del 2015 cuando Cristian González fue detenido en el barrio Provincias Unidas de Resistencia, fue llevada a la Comisaria 11ma. Fue brutalmente golpeado y al día siguiente fue encontrado muerto en una ruta en cercanías de Cotelai. La fiscalia de DD HH investigó y se encontraron elementos que se incorporaron a la causa y el fiscal la elevó a juicio por homicidio agravado y encubrimiento. Este caso no tuvo repercusión mediática y se comprobó que previamente la víctima ya era hostigada por la policía y su desenlace podría suceder por la naturalización de los hechos. Me parece que hubo silenciamiento y también porque hay víctimas que son tratadas en forma muy particular por la prensa, casi como "algo habrá hecho". Fue el aporte de sus familiares o allegados que incidió para que se investigue. En el juicio hubo una sola jueza que condenó a algunos de los detenidos por un delito del que no estaban acusados, ese fallo y decisiones fueron rechazadas por la querella y los defensores, es decir que nadie quedó conforme. La sentencia fue anulada y se ordenó un nuevo juicio que comenzó este 5 de mayo y esperamos que el fallo sea de acuerdo con las pruebas presentadas”, dijo el periodista.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

JUSTICIA EN SINTONÍA

EDICIÓN ESPECIAL

JUEVES DE 16 A 18

VALERIA ROMERO- BRIAN PELLEGRINI