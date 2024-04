Comenzó la obra de refacción y ampliación del colegio "Biología Marina"

Esta primera etapa de reacondicionamiento de la Escuela N° 704 incluye la construcción de dos laboratorios, uno microbiológico y otro de físico-química; la refacción de 14 aulas; y la mejora de espacios comunes, como la sala de informática, la biblioteca y diversas áreas de uso administrativo.

En diálogo con Así Somos, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, Nicolás Cittadini, brindó detalles sobre los avances del proyecto: "Se pudo dar inicio a una construcción nueva de 420 metros cuadrados, refacciones y refuncionalización de gran parte del edificio".

Además se realizarán reparaciones en el gimnasio de la escuela y se avanzará también en el mejoramiento de los espacios exteriores. Sin embargo, el funcionario provincial recordó que se trata de una etapa inicial: "No es la obra completa. En paralelo a la obra, que tiene un plazo de un año estamos empezando el proyecto para una segunda etapa y ampliar la escuela".

Por otra parte, Cittadini se refirió a diversos problemas edilicios en establecimientos educativos de Comodoro Rivadavia. "Actualmente hay cuatro o cinco con problemas, algunos serios de fondo pero con clases la gran mayoría" puntualizó.

En este sentido, mencionó los trabajos que el Gobierno Provincial lleva adelante para acondicionar los espacios de cara al próximo período invernal. "Realmente hay muchísimo trabajo porque son 800 escuelas y entre la falta de inversión y la antigüedad de las calderas, hay que estar todo el tiempo haciéndoles mantenimiento para que no se apaguen, para que no pierdan, que no haya ningún tipo de riesgo. En paralelo estamos armando un gran pliego para hacer una licitación pública nacional para cambiar prácticamente la mitad de las calderas de toda la provincia" anunció.

