Comenzó la campaña de vacunación del PAMI

La directora del PAMI Chaco, se refirió sobre los avances de la gestión que lleva adelante y el plan de vacunación difundido: " lanzamos ya hace unas semanas la campaña de vacunación antigripal, junto con el Ministerio de Salud, que nos apoyó mucho, con respecto a no solo a la vacuna antigripal, sino también a completar el calendario de vacunas para nuestros afiliados. La idea es que puedan venir a vacunarse, si quieren a la sede, sino tenemos la posibilidad de de recibir en las vacunas, si quieren, en las farmacias adheridas a PAMI, hay farmacias que a veces vacunan en ese lugar, si tienen enfermera, pero si no le dan directamente con su número de documento, van y retiran su vacuna gratuitamente. La otra idea es que se puedan vacunar en el centro de salud más cercano y si no, si quieren o algún este afiliado está imposibilitado de venir, pueden llamar al interno 134 que en realidad se puede ir de PAMI escucha, y van a ir al domicilio a vacunarlos".

