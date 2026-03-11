Comenzó la campaña de vacunación antigripal en todo el país

El Ministerio de Salud puso en marcha la campaña nacional de vacunación antigripal 2026 en todas las jurisdicciones del país con el objetivo de reducir el impacto de la influenza durante la temporada invernal.

El titular de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), Diego Masaragián, dialogó con el equipo de Primer round y se refirió al inicio de la campaña de inmunización, al destacar la importancia de la prevención en los grupos de riesgo ante la circulación de nuevas variantes del virus.

"Se adelanto la campaña para que estén todos protegidos en el momento de que haya circulación viral y el sistema de salud no se estrese en los días más invernales", señaló.

La vacuna antigripal se aplica cada año para proteger especialmente a los sectores más vulnerables, entre ellos adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas, personal de salud y niños pequeños.

Las autoridades sanitarias señalaron que la campaña se organiza de manera escalonada en todo el país y que las dosis se distribuyen a través de hospitales, centros de salud y vacunatorios públicos.

Durante este año, la estrategia sanitaria busca reforzar la protección frente a variantes de influenza que presentan mayor circulación en distintos países, entre ellas subtipos del virus H3N2.

A través de un trabajo de planificación y logística oportuno, la cartera sanitaria nacional adquirió 8.160.000 dosis, de las cuales 4.700.000 corresponden a la vacuna antigripal para adultos; 2.300.000, a la adyuvantada (aTIV); y 1.160.000 a la antigripal pediátrica. Las vacunas comenzaron a distribuirse a las jurisdicciones los primeros días de febrero, ya se enviaron más de 1.800.000 dosis a todo el país y se prevé un próximo envío de 1.018.640 dosis antes de que finalice marzo.

En paralelo al inicio de la campaña, el Ministerio de Salud de la Nación desarrolló una estrategia integral de preparación que incluyó la capacitación de equipos de salud de todo el país y la publicación de los Lineamientos Técnicos de Vacunación Antigripal 2026. Este documento detalla la población objetivo y los grupos priorizados, la composición de la vacuna, el esquema de vacunación previsto en el Calendario Nacional y las pautas de aplicación para garantizar una implementación adecuada y estandarizada en todo el país.

Asimismo, la cartera sanitaria nacional desarrolló un tablero de seguimiento que permitirá monitorear en tiempo real el avance de la vacunación y las coberturas alcanzadas en cada jurisdicción. A partir de la información registrada por los equipos de salud, esta herramienta permitirá analizar la evolución de la campaña en los distintos niveles de gestión del Programa Ampliado de Inmunizaciones, fortalecer la toma de decisiones y detectar brechas de cobertura para optimizar el alcance de la estrategia a nivel nacional.

La vacunación antigripal está indicada para niños entre 6 y 24 meses, personal de salud, personas mayores de 65 años, embarazadas y puérperas (hasta 10 días posteriores al egreso de la maternidad si no fueron vacunadas durante el embarazo) y personas de cualquier edad con factores de riesgo. La vacuna está disponible en hospitales públicos, centros de salud y vacunatorios de todo el país y puede aplicarse de manera simultánea con otras vacunas del Calendario Nacional.

Con el adelanto de la campaña, el trabajo integral de preparación, y la implementación de herramientas de monitoreo en tiempo real, el Ministerio de Salud de la Nación busca fortalecer la respuesta del sistema sanitario frente al inicio anticipado de la circulación de virus respiratorios. En este marco, la cartera sanitaria nacional continúa trabajando para mejorar las coberturas de vacunación en todo el país, especialmente en la población mayor de 65 años, uno de los grupos con mayor riesgo de complicaciones