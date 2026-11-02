Comenzó el Mundial de Pádel y Argentina va por el tricampeonato

El equipo argentino inició su recorrido este lunes en el Mundial de Pádel con triunfos contundentes, ya que ganaron todos sus encuentros tanto las duplas masculinas como las femeninas.

El torneo se realiza en Doha, Qatar, con la participación de 32 selecciones nacionales. Se extenderá durante seis días y el nuevo campeón del mundo se definirá el sábado 7 de noviembre. Los ganadores se repartirán 1,2 millones de euros en premios, distribuidos en partes iguales entre las competencias masculina y femenina.

El equipo masculino argentino se enfrentó a Australia en tres partidos de la fase de grupos: Franco Stupaczuk y Federico Chingotto derrotaron a Daniel Bechard y Alex Melisi por 6-1 y 6-1; Leandro Augsburger y Martín Di Nenno se impusieron por 6-0 y 6-0 ante Matthew Zelba y Ethan Navarro; y, finalmente, Gonzalo Alfonso y Martín Arce completaron los triunfos del día con un 6-1 y 6-0 frente a Thomas Brown y V. Velickovic.

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Las mujeres también superaron los partidos del día sin sobresaltos, en este caso ante Chile. Virginia Riera y Julieta Bidahorria les ganaron a Trinidad Del Real Bobadilla y Aurora Candia González por 6-0 y 6-1; Martina Fassio Goyeneche y Claudia Jensen ampliaron la ventaja al derrotar a Macarena Lobo Ramírez y Amalia Bentjerodt Burgos por 6-2 y 6-0; y Victoria Milena Vílchez y Aranzazu Osoro Ulrich completaron el resultado tras superar a Cata Arancibia y Kim Ahumada Carrasco por 6-2 y 6-3.

El seleccionado masculino integra el Grupo A junto a Francia, Australia y Países Bajos; mientras que la selección femenina forma parte del Grupo B, donde se mide con Francia, Chile y Bélgica.

Argentina con racha ganadora en el pádel

El seleccionado masculino obtuvo el título en las dos ediciones pasadas, que se jugaron también en Doha en 2022 y 2024. En la competencia femenina, el equipo nacional intentará mejorar el subcampeonato obtenido en 2024, cuando perdió la final frente a España.

Los partidos se pueden ver por ESPN y a través del canal de YouTube de la Federación Internacional de Paddle https://www.youtube.com/@padelfip/streams?reload=9.