Comenzó el Festival Nacional de Folklore de Cosquín

La Emisión en Español de Radiodifusión Argentina al Exterior dedicó un programa especial a las dos primeras noches del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026, uno de los encuentros culturales más importantes de la música popular argentina.

Con la conducción de Juan Sixto, el programa recorrió los momentos más destacados de la apertura del festival, que comenzó el sábado en la histórica Plaza Próspero Molina, y continuó con la segunda luna, vivida el domingo ante una multitud llegada desde distintos puntos del país hasta la localidad de Cosquín, en la provincia de Córdoba.

A lo largo del programa se escucharon fragmentos en vivo de los espectáculos que marcaron el inicio de esta nueva edición, con especial atención en el tradicional acto de apertura, la presentación de Jairo, la actuación de Facundo Toro y el paso del Dúo Coplanacu por el escenario mayor.