Comenzó el Festival Internacional de Música Bariloche

La ciudad cordillerana, cumbre del turismo nacional e internacional, se convertirá en escenario para las presentaciones artísticas que podrán disfrutarse hasta el próximo domingo 28, con el objetivo de intercambiar; promover y desde luego emocionar, a través del lenguaje de la música.

Chico Cesar, Maggie Cullen, Ariel Ardit, Pascuala Ilabaca, Escalandrum; Ligia Piro, son algunos de los nombres integrantes de la grilla, que propone 25 espectáculos exclusivos, presentados en cinco espacios de bellezas únicas, como la Catedral de San Carlos de Bariloche; el Camping Musical, el teatro La Baita, Puerto San Carlos y la histórica Biblioteca Sarmiento.

A los artistas mencionados, se suma la distinción de la Orquesta Filarmónica de Río negro que en esta oportunidad contará con la participación del cellista estadounidense Lars Hoefs, como solista, con quien se interpretarán obras de: Mozart (obertura de Las Bodas de Figaro, KV 492

Heitor Villa-Lobos (Concierto para Violoncello N° 2 y la sinfonía N° 4 Op. 63 de Jean Sibelius.

El maestro Martín Fraile Milstein, director de la Orquesta Filarmónica de Río Negro y organizador del FIMBA, habló en exclusiva para Radio Nacional acerca de las expectativas y el comienzo del Festival.

Programa: Cobertura Especial del Festival Internacional de Música Bariloche

Conducción: Adrián Moreno (Radio Nacional Viedma)

Producción: Adrián Moreno

Imágenes: FIMBA