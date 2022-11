Começa Festival de Cinema de Mar del Plata

O Festival Internacional de Cinema de Mar del Plata começa sua 37ª edição, que vai até 13 de novembro, incluindo novas produções da diretora argentina Lucrecia Martel e dos vencedores do Oscar Sam Mendes e Guillermo del Toro, assim como as de figuras representativas do cinema, como o catalão Albert Serra, o sul-coreano Hong Sang Soo e o chileno Sebastián Lellio.

O Festival Internacional de Cinema de Mar del Plata é o único festival de Classe A da região, lugar que ocupa ao lado de eventos como Cannes, Veneza e Berlim, e é desenvolvido em várias salas da cidade atlântica de Mar del Plata, a 400 km de Buenos Aires.

A premiada diretora argentina Lucrecia Martel apresentará "Waitress", Sam Mendes apresentará "Empire of Light" e Guillermo del Toro apresentará o renomado remake de "Pinocchio".

Na Competição Internacional haverá quatro filmes argentinos, dois americanos, um paraguaio, um boliviano, um português, um suíço, um brasileiro e um canadense, que, como sempre, representam um cinema autoral que é procurado nos festivais. Nove dos 12 filmes terão sua estréia mundial aqui, em Mar del Plata.