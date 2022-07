“Todavía se discute sobre el material que puede o no llevarse a las instituciones de educación y en este caso el libro que traje, Come tierra de Dolores Reyes, sea el elemento que lleve a la discusión o censura, esta novela trae una voz intensa y dolorosa, muestra cierta fragilidad de las adolescencia en crecimiento, rasgos de familias, unión y cuidados entre personas que se quieren y aborda una situación muy especial como lo es la desaparición de mujeres. Si lo que preocupa de esta novela es solamente la parte erótica allí hay algún problema. Si hasta ese momento no preocupó la desaparición de personas, porqué debería interesar solamente esa parte”, dijo la columnista en temas literarios de Radio Nacional.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

AIRE DE MAÑANA

SILVIA VILLAVICENCIO-NÉSTOR GUEVARA-FERNANDA MOLFINO

LUNES A VIERNES – 9 A 12