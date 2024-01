Combustibles, con una caída en el consumo del 25%

El vice presidente Cámara de Expendedores de Combustibles, Lubricantes y Afines de La Pampa (CECLA), Roberto Martínez, dijo que es “preocupante” la situación en el sector y deslizó que a partir de febrero podría haber nuevos aumentos.

“En enero no habrá aumentos, pero estamos a la expectativa porque el congelamiento de los impuestos por ley es hasta el 1° de febrero y ahí veremos qué decide el Gobierno nacional, si los va a congelar por tres meses más y ahí podría llegar a ser un nuevo aumento que se viene. Acá estamos cubiertos por tener precios patagónicos y hay una diferencia con el resto del país”, dijo en Rebeldes sin cauce.

“En el sector estamos preocupados porque la demanda ha caído mucho, estamos en un 25% y 28% de caída en el consumo. Es preocupante”, reconoció.

Respecto a los salarios adelantó que están “negociando enero y febrero para volver a sentarnos en marzo” y que no ha habido cierre de estaciones de servicios.

“En la provincia hace muchos años que no se cierra una estación de servicio. La hemos pasado mal pero no hemos perdido puestos de trabajo. Se le ha buscado la vuelta permanentemente para no dejar a nadie sin trabajo”, sostuvo.

“Creemos y tenemos la esperanza de poder surfear esta situación económica, pero estamos muy preocupados”, reiteró.

