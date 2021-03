Comarca Andina: “Los incendios no fueron naturales”

En conferencia de prensa, autoridades de los municipios de la Comarca Andina y funcionarios del Gobierno Provincial, brindaron información sobre lo ocurrido en cada localidad, y sobre cómo es la situación actualmente.

Indicaron que se están realizado los correspondientes relevamientos para cuantificar las pérdidas, y que se trabaja en el cruce de datos de evacuados y autoevacuados. Por el momento, no hay víctimas fatales. Además, remarcaron que no hay energía en la Comarca Andina, y en la localidad de El Hoyo el agua no es potable.

Las distintas autoridades señalaron que el origen del incendio “no fue natural”.