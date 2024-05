Columna de informática: Análisis de cómo funciona el Wordlcoin

La licenciada en Informática nos explicó a través de la columna semanal que brinda el funcionamiento del Wordlcoin:" Es una fundación con el nombre Tool for Humanity, o sea, herramientas para la humanidad. Está financiada por la misma gente que organiza el chat GPT. Worldcoin es el nombre de una propiedad digital, como un bitcoin, que ellos generan y con los cuales te pagan por incluirte en su red. Lo que oficialmente ellos dicen es que ellos están por escanearse tu iris, o sea, están por ver cuáles son las formas únicas que tienen tu iris, en tu ojo. Y una vez que generen la información esta, lo que van a hacer es borrar las fotos que enlazan tu iris con vos mismo y van a tener una información derivada que va a permitir luego saber si ese iris es un iris de una persona o no. Y el objetivo que ellos dicen es porque dentro de poco en internet, dado el avance que están teniendo todo lo que sea inteligencia artificial, va a ser posible crear bots, o sea, como agentes podríamos llamar, el querido Matrix sabe de lo que estoy hablando, como agentes virtuales, bots, programas informáticos que sean capaces de hablarte, responderte, mostrarte, responderte en videollamadas. Y ellos quieren entonces tener una base de datos de personas reales y certificadas para saber si esta persona con la que están hablando es una persona o no".

