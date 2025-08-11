Colores, tradiciones y paisajes en la Quebrada

En diálogo con Luis Zerpa, Director de Turismo de Maimará y con la conducción de María Fernanda Heras se repasaron los atractivos de este pueblo jujeño, enmarcado por la icónica Paleta del Pintor. Habló de su historia, de la peregrinación a la Virgen de Punta Corral, de la Feria Masimaki y de las celebraciones que marcan el calendario agrícola, como el carnaval, la Pachamama y la Semana Santa. Además, destacó la hospitalidad local y la conexión espiritual con la tierra que cautiva a quienes visitan la región.