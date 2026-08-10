“El drama ahora es en qué estado está la población y cuánto deterioro ha habido"

El gobierno de Abelardo De La Espriella decretó desastre nacional para actuar ante el sismo de 7,4 de magnitud catalogado como el más fuerte de la última década. El epicentro ocurrió en la zona de San José del Palmar, en la región del Chocó, y las ciudades más afectadas son Cali y Pereira. Sin embargo, también se sintió en Ecuador, Venezuela y Panamá. A propósito de lo ocurrido, Nora Briozzo, en el programa “100% Nora” conversó con el Doctor en Geología, especializado en Tectónica y Profesor Asociado de la UBA desde hace 14 años.

“La placa de Chocó es una placa que está chocando desde hace 14 millones de años contra el margen colombiano y produce sismos. Colombia es una zona sísmicamente muy activa”, explicó Andrés Folguera.

“Fue un sismo profundo de 100 kilómetros que está relacionado con el choque del Estrecho de Panamá contra la costa colombiana”.

“La ciencia actual no permite saber el momento pero sí definir el lugar donde se va a producir”, indicó.

“Cuanto menos profundo es el sismo, más destructivo es. Si el terreno es blando, la destrucción es mayor”. “Los terremotos no matan por magnitud o profundidad sino por falta de asistencia estatal”.

Por otro lado, el geólogo anticipó que “en los próximos días y semanas habrá réplicas de 6, 5 y 4 de magnitud que se van a sentir menos, pero sí en la zona damnificada y probablemente terminen de dañar construcciones que ya fueron dañadas”.

“Está muy presente todavía el drama de Venezuela que es humanitario, pero en Colombia no será de esa escala, espero no equivocarme”, evaluó.