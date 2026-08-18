Colombia: equipo de rescate israelí trabaja cooperativamente "en una etapa de recuperación" en Cali

El portavoz del Ejército De Israel desde Cali Roni Kaplan en diálogo con el equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional describió cómo trabajan en conjunto para ayudar en labores de rescate en el país sudamericano.

"Ayer logramos extraer junto a las fuerzas locales a 3 víctimas de uno de los principales sitios de destrucción en Cali. Estamos trabajando codo a codo con los colombianos para poder ayudarlos", mencionó. "Estamos en una etapa de recuperación, aunque es improbable que se encuentre gente con vida. Es muy difícil. Estamos en todo lo que tiene la clasificación de estructuras, hay cientos de edificios aquí, que están dañados", agregó.

Kaplan explicó que el trabajo que están haciendo implica resolver "los edificios que deben ir para demolición o para reparación". "Son escuelas, hospitales, lugares educativos, viviendas", agregó.

Por último el entrevistado dijo que esta es la delegación número 39 en temas de desastres naturales en la que Israel ha enviado ayuda a 5 continentes "a lo largo ya ncho del mundo".