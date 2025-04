Collegamento con Radio Vaticana

Parlando a Radiodifusión Argentina al Exterior,con Marcelo "Chelo" Ayala, e pochi minuti prima dell'inizio della sua Diretta Live (105Live), il giornalista di Radio Vaticana, Rosario Tronnolone, ha descritto gli ultimi giorni di Papa Francesco, l'importanza di ciascuno dei suoi ultimi atti e ha sottolineato il simbolismo della sua morte in questo lunedì pasquale.

Rosario ha spiegato di aver vissuto tre conclavi e di aver visto passare i diversi papi: “Ogni papa era diverso dal suo predecessore, c'è una continuità, ma c'è una diversità, c'è un disegno divino del papa adatto al tempo in cui viviamo. Ho potuto vedere come ogni papa fosse quello giusto per il suo tempo”.

Questa mattina il cardinale Kevin Joseph Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa, ha annunciato con dolore la morte di Papa Francesco, con queste parole: "Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco.

Alle ore 7:35 di questa mattina (10:35 UTC) il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre.