"COLEGYM": El Colegio Médico de Tucumán inauguró nuevas servicios

El Presidente del Colegio Médico de Tucumán, Dr. Héctor Sale, presidió el acto de inauguración del gimnasio "ColeGym", un nuevo servicio que se integra a la Campaña de Concientización del Ejercicio Físico para la Prevención, Cuidado y Mejora de nuestra Salud física y emocional de los médicos de la provincia. El Dr. Sale también hizo referencia a la recordación del Día de Médico, donde se entregaron medallas recordatorias a quienes cumplieron 25 y 50 años de ejercicio profesional y al acto de entrega de diplomas a los médicos que certificaron sus especialidades médicas. "La habilitación y presentación de " COLEGYM " no es una gestión más, nuestra institución quiere enviar un mensaje, no sólo a los médicos, sino, a toda la comunidad: " Estar sano es un estado completo de bienestar físico, mental y social ; no es solamente no estar enfermos", aseguró el Pte. del Colegio Médico.

La entrevista fue realizada en el programa “Cada Tarde” que se emite por nuestra emisora de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 hs., con la conducción de Sonia Cisneros y Pablo Toledo.-