Colegio Biología Marina: "Queremos que cumplan con lo que nos prometieron"

Integrantes de la comunidad educativa de la Escuela N° 704 “Biología Marina” volvieron a expresar su preocupación, dado que los estudiantes continúan asistiendo al Centro de Formación Profesional (CFP) Nº 652, sin tener la posibilidad de contar con un espacio propio.

En diálogo con Así Somos una de las madres involucradas, Paola Carrasco, declaró que no hubo respuestas al pedido de terminar las obras: "Veníamos esperando, pero no tenemos novedad de nada".

"Lo peor de esto es que nuestros hijos siguen en el 652 y las condiciones son terribles. No hay espacio en la escuela, no tienen laboratorios, estamos desesperados ante esta situación". Además continuó detallando las dificultades que atraviesan los estudiantes: "Los chicos no tienen un patio, no tienen dónde pasar un recreo, yo los invito a todos a que recorran la escuela a ver la situación actual de los chicos todos amontonados, Nosotros pensamos que ya a esta altura estaban refaccionando las aulas de km 3".

Posteriormente explicó que los padres continúan esperando que el secretario de Infraestructura y Planificación de la provincia avance en soluciones concretas: "Nos encantaría que el ministro de Educación nos reciba, que el señor (Nicolás) Cittadini también nos de una respuesta ya". En este sentido, agregó que "Estamos todos los días mandando mensajes a quien corresponde, a todos. No nos vamos a quedar quietos, queremos que cumplan con lo que nos prometieron".

Dentro de las problemáticas planteadas se encuentra la falta de laboratorios y espacios inadecuados para mantener una educación de calidad. "No hay espacio y las aulas que construyeron son de cartón, no tienen techo, se escucha todo ¿cómo hace un docente para darle una clase a un chico, cómo hace un chico para prestar atención?"

"Queremos que inicien la obra, queremos que reparen la escuela, que hagan lo que tengan que hacer, pero también que los chicos estén bien. En 652 sin laboratorios, con aulas que se escucha todo y sin espacio no es sano para un chico" sentenció Paola Carrasco.

Así Somos| Equipo: Raúl Rivas, Silvia Aragón, Adolfo Morales y Amanda Khöler| Operación técnica: Nelson Cárdenas| Foto: InfoCamioneros