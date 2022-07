Colegas, hacedores culturales y funcionarios recuerdan a Daniel Alonso

Jorge Alvarado es un musico comodorense que ha trascendido las fronteras de la ciudad para convertirse en un artista consagrado. Esta mañana recordó a Daniel Alonso, periodista, ex funcionario municipal en el retorno a la democracia.

"A Daniel lo conocí como director de Cultura, a mi me becó la provincia en el '83 para poder estudiar porque no tenía recursos, eso que era una cifra baja que me ayudaba a formarme en Buenos Aires y Daniel le dio continuidad a eso para que siga formandome en el Conservatorio, fue una de las primersa becas culturales de la ciudad". En su ùltima visita a Comodoro "conecté con él y pude agradecerselo".

DESCARGAR

Lydia Cocha, movilera de LU4 Nacional Patagonia recordó sus primeros pasos en la profesión cuando Daniel Alonso trabajaba en el Concejo Deliberante de la ciudad. "Mi relación con él comenzó hace muchos años, cuando yo comenzaba a ser movilera recuerdo que vos Saúl le pediste que me cuide, desde ese entonces desde entré a la sala de prensa sentí que jamás me soltó la mano, acompañaba especialmente a todos los chicos nuevos, asi comenzó esta amistad que lleva muchos años. Hoy me duele un montón no estar en Comodoro para despedirlo pero lo recordaré con la sonrisa que lo caraacterizaba y esa sonrisa".

DESCARGAR

Ornella Vezzosso, periodista de Radio 100.1 en diálogo con LU4 indicó "estamos muyu tristes con la noticia, acá en el Concejo donde estoy hoy lo conocí a Daniel, como remarcan todos los colegas muy generoso con la gente que recién empieza siempre con mucha predisposición para colaborar, siempre solidario y predispuesto. Es para nosotros una sorpresa profunda porque hace 15 dias estuvimos hablando, es una noticia que nos dejó shockeados a todos, se ve en las redes la sorpresa y el cariño inmenso para él".

DESCARGAR

Guillermo Medina, es productor de La Tribuna el último programa en que el eximio periodista trabajó en los últimos años. "La verdad que tuvimos el placer con los mas nuevos del equipo de aprender muchas cosas, captar la sensibilidad de Daniel a la hora de trasmitir conocimiento y compartir el archivo tremendo que tenía en la cabeza. Era un archivo de biblioteca, siempre aconsejando rescatar el patrimonio. Cuando lo convocamos me dijo yo ya colguè los botines y le dimos la libertad de que hable de lo que él quiera".

DESCARGAR

Por su parte, la secretaria de Cultura Liliana Peralta, recordó desde haber compartido su paso por el Colegio Perito Moreno a la función pública, "todo con el mismo compromiso".

"Hoy es un día de mucha tristeza para quienes conocimos a Daniel. Y tendrá el recuerdo presente merecido porque se lo ganó. Yo compartí con él colegio Perito Moreno, allí el trabajaba en el diario del colegio pero también organizando eventos. Más tarde nos abrió las puertas para hacer Crónicas Escolares un espacio de donde han salido la mayoría de los periodistas de la ciudad".

Programa: Conexión Nacional // Conducen: Saúl Gherscovici y Daniel Juárez // Operación Técnica: Osvaldo Tapia