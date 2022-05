Colectivo de Refugieros y Refugieras reclama por las condiciones de trabajo

María Sol Benavent, ex refugiera del refugio Frey, conversó con Radio Nacional Bariloche acerca de las condiciones en que desarrollan las tareas hombres y mujeres en la montaña. Además, se refirió a la muerte de Manuel Benítez, el joven de 29 años que falleció subiendo a cumplir sus tareas en el refugio Frey.

“Estamos todos muy movilizados y unidos en esta lucha. Nos propusimos llegar a la mejor resolución teniendo en cuenta que ya murió un compañero” expresó Benavent.

Contó también que “no se repiten las mismas condiciones laborales en todos los refugios, están los que trabajan dentro de la ley y otros que no. Los que no, sin ningún tipo de seguro, en negro, sin ART, ni aportes ni contención en caso de tener algún tipo de lesión, no tenemos el respaldo de nadie.”

En el caso del joven que falleció de hipotermia cuando subía al refugio Frey la semana pasada, Benavent detalló que “Manuel estaba en negro, empezó a trabajar en diciembre de 2021. No tenía la preparación, yo lo conocí en persona, tampoco tenía el equipo adecuado para subir. Ni siquiera tenía el seguimiento adecuado. El martes mismo avisamos que él no respondía a la radio. Al no tener respuesta, tendría que haber sido inmediato. El operativo lo empezaron por iniciativa propia los amigos y compañeros de Manuel”.

El Colectivo de Refugieros y Refugiras, junto a la familia de Manuel realizarán una marcha el próximo miércoles a las 17 horas desde Onelli y Brown, rumbo al Club Andino Bariloche donde realizarán un encendido de velas.