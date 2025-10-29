Entrevista a Daniel Benítez

29/10/2025

Colecta solidaria para el Merendero Bichito de Luz

Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el fundador del comedor ubicado en Ciudadela, partido de Tres de Febrero, que cada día brinda merienda a 70 chicos y abuelos incluidos mientras que los miércoles da cena.

El merendero situado en “la planta baja de un edificio de 12 pisos” atraviesa dificultades de infraestructura debido a la falta de mantenimiento del lugar que repercuten en el sitio.

“Estamos en un emprendimiento para refaccionarlo y arreglarlo como corresponde”, precisó.

“Estamos necesitando una bacha y la grifería correspondiente para el baño. Para el comedor, cubiertos y una multiprocesadora”, entre otros elementos.

El comedor recibe donaciones para poder seguir en pie a través del alias lucy. flora.1954

“Nadie pone en un peso, simplemente donación y colaboración para los chicos, nada más”.



