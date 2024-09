Coldplay hará el preestreno de su álbum "Moon Music" en el Valle de la Luna

El décimo disco de Coldplay, 'Moon Music', se estrenará el próximo 4 de octubre. En sintonía con el nombre del disco y a la altura del vínculo único de la banda con Argentina, Warner Music Argentina realizará el 1 de octubre una preescucha exclusiva en el impresionante entorno natural del Valle de la Luna en la provincia de San Juan.

Andrea Atencio, periodista de Radio Nacional San Juan, informó que el evento tendrá lugar en el Parque Ischigualasto al atardecer, aprovechando la salida de las estrellas. Para respetar este ambiente natural reconocido como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, señaló que "la escucha será mediante auriculares especiales".

En ese sentido, aclaró que la banda no estará presente, no será un concierto y no habrá multitudes gritando desgarrando la quietud del paisaje. "Se van a tomar todas las medidas necesarias para respetar el ambiente natural, para que no haya contaminación sonora", subrayó en Ramos generales, al tiempo que resaltó que "la iniciativa va a incluir materiales reutilizables".

Este evento único buscará fortalecer no solo la conexión especial de la banda con nuestro país, sino también adherirse a sus principios de respeto y conexión con la naturaleza.