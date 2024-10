“Colapinto tiene más de boxeador en ascenso que de volante de Fórmula 1”

El relator deportivo y especialista en boxeo Osvaldo Príncipi dijo en charla con el programa Nunca es tarde, que le “cae bien” el piloto argentino Franco Colapinto y que en su opinión muestra una personalidad que “tiene más de boxeador en ascenso que de volante de Fórmula 1”.

El periodista deportivo mercedino dio una entrevista ayer a Adrián Noriega, en la que conversó sobre el pilarense, sin dudas el deportista sensación del momento en Argentina, y de la actualidad del universo boxístico.

“Me parece muy displicente a todo, muy de disfrutar cada momento, muy ajeno a lo que hubiese sido una revisión de (Juan Manuel) Fangio. ¿Te imaginás a Fangio reunido con este muchacho cara a cara, cambiando opiniones en el Automóvil Club?”, bromeó Príncipi sobre el tipo de carácter que muestra el piloto de la escudería Williams.

“Hubiese sido seguramente para este show televisivo de estos días un contrapunto fantástico -prosiguió-. Me parece un pibe que disfruta, un pibe que se mató viviendo solo y dejando a papá y mamá desde los 14 años (…). Y me cae muy bien que se entrega al público argentino como no se entregó nadie. No tengo imágenes o recuerdos de (Carlos) Reutemann tomando el casco y colgándose a un alambrado para saludar a la gente. Y creo que eso no lo va a dejar porque forma parte del personaje que es distinto de una Fórmula 1 donde todos los autos parecen iguales”.

Para completar el análisis, el relator trazó una analogía con el deporte que más conoce: “El personaje me cae bien, tiene más de boxeador en ascenso que de volante de Fórmula 1 que quiere emular a Juan Manuel Fangio”.

Durante la entrevista, Príncipi ofreció su mirada sobre la boxeadora argelina y campeona olímpica Imane Khelif que durante los Juegos de París estuvo en el centro de la polémica por las dudas que una oponente sembró sobre su género, sobre la disciplina como parte del olimpismo y, en particular, sobre el momento que atraviesa el boxeo argentino.

En relación a esto último, admitió que tras las épocas doradas de Sergio “Maravilla” Martínez, Lucas Matthysse o Marcos “el Chino” Maidana “el recambio está tardando”, pero se ilusionó con lo que puede llegar a venir: “Todo eso fue en el 2014, es decir, hace diez años. Es más o menos lo que tarda una renovación. Tenemos un gran campeón del mundo que se llama Fernando Martínez, que es el campeón mundial supermosca de la FIB”.