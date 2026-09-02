Colapinto tendrá un Alpine mejorado en el Gran Premio de Italia: a qué hora corre

Franco Colapinto tendrá en el Gran Premio de Italia, que se disputa este fin de semana, el nuevo paquete de mejoras que Alpine ya aplicó al vehículo de su compañero Pierre Gasly en la fecha anterior en Zandvoort, según confirmó la escudería.

El piloto argentino corrió el Gran Premio de Países Bajos con la configuración anterior, mientras que el auto del francés tuvo las actualizaciones aerodinámicas y cosechó un punto al clasificar en el 10mo. lugar.

“Este fin de semana será el primero con nuestro nuevo paquete de actualizaciones, que Pierre utilizó en la última carrera, y estoy deseando probarlo desde el viernes y competir con él durante el fin de semana”, señaló Colapinto en el comunicado oficial de Alpine.

El oriundo de Pilar, que acaba de extender su vínculo con la escudería por un año más, dijo que el avance “parece prometedor” y prometió trabajar “duro” para adaptarse a los cambios.

Alpine espera que las nuevas especificaciones del monoplaza contribuyan a mejorar el rendimiento de sus dos pilotos para instalarse definitivamente en el pelotón que compite por los puntos cada fecha.

A qué hora corre Colapinto

La actividad en el circuito de Monza, un trazado especial para Colapinto luego de que hiciera allí su debut en la Fórmula 1 en 2024, comenzará el viernes con los entrenamientos libres.

El sábado será el turno del tercer entrenamiento y la clasificación, que definirá la grilla de partida para la carrera.

En Argentina, el Gran Premio comenzará a las 10 de la mañana, ya que la largada está prevista para las 15 en Italia.