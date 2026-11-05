Colapinto manejó la Renoleta de tres fanáticos que viajaron desde Santa Fe para verlo correr en Brasil

Uno de los impulsores y copiloto de la travesía a bordo de la "Renoleta 527", Claudio Goddio, dialogó con Adrián Korol en su programa Korol en el aire por Radio Nacional y relató el emotivo encuentro que mantuvieron en San Pablo con el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto. El aficionado santafesino destacó que "si lo hubiéramos guionado no nos salía tan bien", al recordar la sorpresa colectiva cuando el propio corredor se subió al Renault 6 para manejarlo por las calles brasileñas.

Tras salir desde la Basílica de Esperanza a bordo del histórico vehículo restaurado junto a Hernán Bonvin y Pablo Cuaino, el grupo de amigos recibió el llamado de la manager del deportista argentino para coordinar una reunión privada en Brasil.

"Franco nos mandó un mensaje previo diciendo 'qué buena esquivada la del carpincho' y sorprendió a todos pidiendo expresamente subirse al auto para manejarlo él mismo", detalló Goddio sobre los instantes previos al cruce.

En relación al paseo por la ciudad paulista, el piloto probó la tradicional palanca de cambios en el tablero tipo paraguas y aceleró a fondo ante el entusiasmo del equipo que los acompañaba en un Valiant IV de 1966.

"Se sentó al lado mío, le decíamos 'largá como en la Fórmula 1' y la hizo arar en pleno centro de San Pablo", remarcó el entrevistado sobre la destreza al volante del representante nacional en la máxima categoría del automovilismo.

Asimismo, reveló que el legendario modelo rebautizado como la "527" ya cuenta con la autorización formal para ingresar a la zona de boxes durante el fin de semana del Gran Premio de Interlagos.

Por último, el santafesino expresó su gratitud por la repercusión de la travesía a nivel federal y reconoció a la emisora pública por haber sido el primer medio en dar a conocer la iniciativa.