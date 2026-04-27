Colapinto hizo historia con una exhibición multitudinaria: "Es un orgullo argentino"

La exhibición de Franco Colapinto en las calles de la Ciudad de Buenos Aires se convirtió en un evento histórico para el automovilismo argentino, con una convocatoria masiva y un fuerte impacto en el público.

Norberto Fontana, expiloto de Fórmula 1, dialogó con el equipo de Korol en el aire y analizó la magnitud de la jornada, al destacar la importancia de este tipo de eventos para acercar la categoría al país y potenciar el desarrollo de nuevos pilotos.

"Es un orgullo argentino. Tenemos la suerte de tener a Franco en la Fórmula 1, son 22 personas en todo el paneta Tierra. Sé lo difícil que es llegar y lo que cuesta, por eso lo defiendo y deseo que le vaya bien y que tengamos a Franco por muchos años", expresó.

La exhibición se realizó el domingo en un circuito urbano montado en la zona de Palermo, donde Colapinto condujo un monoplaza Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y también una réplica del histórico Mercedes W196, conocido como la “Flecha de Plata”, con el que Juan Manuel Fangio fue campeón del mundo.

El evento marcó el regreso de un auto de Fórmula 1 a las calles porteñas después de más de una década y reunió a una multitud estimada en alrededor de 600.000 personas, lo que lo posiciona como uno de los road shows más convocantes a nivel mundial.

Durante la exhibición, el piloto realizó maniobras de alta exigencia como trompos y aceleraciones a fondo, generando un fuerte impacto entre los asistentes y reavivando el entusiasmo por la categoría en Argentina.

Uno de los momentos destacados fue un pequeño incidente con el vehículo, cuando se produjo un principio de incendio en la parte trasera del auto, que fue rápidamente controlado sin consecuencias.

Tras el evento, Colapinto expresó que se trató de uno de los días más importantes de su vida, al poder manejar un Fórmula 1 en su país y ante el público local.

La jornada también volvió a instalar el debate sobre la posibilidad de que la Fórmula 1 regrese a la Argentina, algo que no ocurre desde 1998, y que cuenta con un fuerte respaldo de los fanáticos.