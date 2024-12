Colapinto ganó el premio al Adelantamiento del Año en la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto se adjudicó el premio al Adelantamiento del Año en la Fórmula 1 por su maniobra sobre el bicampeón mundial español Fernando Alonso en el circuito texano de Austin, sede del Gran Premio de los Estados Unidos, el pasado 20 de octubre.

El pilarense recibió la distinción en la misma jornada que se conoció que no tendrá butaca disponible en el inicio de la campaña 2025, ya que la escudería Racing Bulls completó el único lugar vacante con el francés Isack Hadjar.

Colapinto concretó su traspaso sobre el piloto asturiano de Aston Martin en la vuelta 23 del GP de Estados Unidos, cuando aprovechó una recta previa a una curva para amagar a pasarlo por afuera y filtrarse por la parte interna luego de un volantazo preciso. Alonso, quien posteriormente elogió al argentino por su audacia, intentó recuperar su posición de inmediato, pero fue bloqueado por el argentino.

El argentino finalizó en el décimo puesto de esa carrera, que fue la segunda en la que sumó puntos en la F1, después de estrenarse con el octavo puesto en Azerbaiyán.

Los otros traspasos que participaron de la votación fueron son los siguientes: Oliver Bearman (vs. Tuki Tsunoda, GP de Arabia Saudita); Tsunoda (vs. Nico Hulkenberg, GP de Japón); Charles Leclerc (vs. Lewis Hamilton, GP de Miami); Alex Albon (vs. Daniel Ricciardo y Esteban Ocon, GP de Canadá); Oscar Piastri (vs. Leclerc, GP de Azerbaiyán) y Leclerc (vs. Pierre Gasly y Carlos Sainz, GP de Las Vegas.