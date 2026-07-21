Cocktail Fest: música electrónica y coctelería

Una nueva edición de la Cocktail Fest se realizará el viernes 24 de julio en el Parque de Innovación porteño, con la participación de siete bares de la ciudad.

Tras el éxito de su primera edición en mayo, la Cámara Argentina de Bares de Coctelería (Cabarco) organiza la Cocktail Fest: edición invierno en Buenos Aires, que une a la coctelería de autor con DJs.

Estas fiestas representan la antesala de la Bs As Cocktail Week, el evento de la coctelería local que se realizará en septiembre.

"Nuestro propósito es celebrar la coctelería local. Buenos Aires es reconocida por marcar tendencia y ofrecer propuestas diversas para disfrutar la noche", asegura Eduardo Demaestri, presidente de Cabarco.

Según Demaestri, "estos son los primeros pasos para llevar la Cocktail Fest a diferentes ciudades del país".

En esta edición, Brukbar, Back Room, Rey de Copas, Andante, Puerta Uno, Baru y Quebracho presentarán un cóctel de autor inspirado en Buenos Aires o sus barrios.

Quienes accedan a los tickets podrán participar de la experiencia desde las 19, con ingreso hasta las 21, hasta la medianoche, en Av. Guillermo Udaondo 1003-1133, Buenos Aires.

En los últimos años, Buenos Aires vio crecer una escena de bares que integran DJ sets, vinilos y programación musical curada como parte central de la experiencia de barra, donde el trago de autor dialoga con lo que suena esa noche.

La Cocktail Fest de invierno lleva esa fusión a su máxima expresión: una noche donde la barra y la cabina son protagonistas por igual.

Cabarco nuclea a bares y bartenders de todo el país con el objetivo de promover la cultura de la coctelería de calidad, defender los intereses del sector y posicionar a la Argentina como referente.