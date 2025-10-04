Cocineros argentinos, reconocidos con The Best Chef Awards

Trece cocineros argentinos fueron premiados en la novena edición de The Best Chef Awards, que celebra a los cocineros más excepcionales del mundo, en una ceremonia realizada esta semana en Milán, Italia.

Entre otras figuras internacionales, Gonzalo Aramburu recibió tres cuchillos (el máximo reconocimiento que entrega esta comunidad global fundada en 2015 por Joanna Slusarczyk y Cristian Gadau).

Por su parte, con dos cuchillos fueron galardonados Gabriel Oggero, Javier Rodríguez, Pablo Rivero y Tomás Treschanski (en su caso, por segundo año consecutivo).

En tanto, Facundo Kelemen, Iván Azar, Josefina Diana & Juan Manuel Feijoo, Julio Báez, Mariano Ramón, Patricio Negro, Sebastián Weigandt y Tomás Kalika fueron distinguidos con uno.

Los chefs son reconocidos con uno, dos o tres cuchillos: tres cuchillos (The Best), dos cuchillos (World Class) y un cuchillo (Excellent).

"Es un reconocimiento al esfuerzo colectivo y nos motiva a continuar construyendo lo que creemos", dijo Treschanski.

Entre los que ingresaron al ránking por primera vez están los argentinos Kelemen y Ramón, con un cuchillo, reconocimiento que corresponde a la categoría Excellent.

Para Kelemen, este reconocimiento "marca un mimo en el recorrido que venimos haciendo durante muchos años y nos refuerza las ganas, la intención y nuestro aporte en la gastronomía".

Y, para Ramón, "es una motivación para todo el equipo del restaurante ser reconocidos junto a colegas que admiramos".

La Gala de Premios tuvo lugar en el icónico Studio 90 de Milán, donde se revelaron los ganadores de este año y se celebró con showcases de productores locales y un after-party.

La plataforma The Best Chef reúne a amantes de la gastronomía y expertos, promoviendo el intercambio de conocimientos sobre sostenibilidad, ciencia y tendencias culinarias.