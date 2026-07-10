"Cocinamos por Venezuela" evento solidario para ayudar al país devastado por los terremotos

La campaña "Cocinamos por Venezuela" es un evento solidario organizado por profesionales de la gastronomía y el arte en Buenos Aires para ayudar a las familias afectadas por el terremoto en Venezuela.
- Fecha: Domingo 12 de julio.
- Horario: Desde las 12:00 h (hasta agotar stock).
- Ubicación: Aurelia Cantina (El Salvador 5090, Palermo, CABA).
- Participantes: Más de 15 chefs, pasteleros, baristas y artistas unidos por la causa.
- Destino de los fondos: Todo lo recaudado será donado a World Central Kitchen y Hogar Bambi.
Hernán Mundo conversó con Víctor "El Gordo" Cocina uno de los chefs que se suman a esta iniciativa.
"Somos un grupo de cocineros que estamos haciendo cosas juntos todo el tiempo y cuando ocurrió este desastre unos amigos mexicanos nos ofrecieron su local para poder recaudar fondos para Venezuela; y teniendo el maíz como alimento en común, prepararemos arepas, cachapas, choclo a la parrila y mucha comida muy variada y todo lo recaudado será enviado a Venezuela".
"Han sido días muy difíciles de mucha angustia, de ver todo lo que pasa a la distancia y de ahi surgen iniciativas para poder ayudar a la distancia".
Etiquetas: Hernán Mundo, Segundo Round, Venezuela