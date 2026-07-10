"Cocinamos por Venezuela" evento solidario para ayudar al país devastado por los terremotos

La campaña "Cocinamos por Venezuela" es un evento solidario organizado por profesionales de la gastronomía y el arte en Buenos Aires para ayudar a las familias afectadas por el terremoto en Venezuela.

Fecha: Domingo 12 de julio.

Horario: Desde las 12:00 h (hasta agotar stock).

Ubicación: Aurelia Cantina (El Salvador 5090, Palermo, CABA).

Participantes: Más de 15 chefs, pasteleros, baristas y artistas unidos por la causa.

Destino de los fondos: Todo lo recaudado será donado a World Central Kitchen y Hogar Bambi .

Hernán Mundo conversó con Víctor "El Gordo" Cocina uno de los chefs que se suman a esta iniciativa.