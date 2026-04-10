Cocina de producto, un enfoque de gastronomía sostenible

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En esta oportunidad, nos vamos a Mendoza, provincia natal del cocinero Diego Tapia, ahora radicado en Rosario.

El chef, que se define “itinerante”, es promotor de la gastronomía sostenible y en la ciudad santafesina es el responsable del restaurante Negre.

En la charla, nos cuenta sobre su proceso de trabajo con los productos, en una búsqueda por transformarlos y encontrar su propia identidad.

“La cocina de producto se viene haciendo hace muchos años. Se ha desarrollado y potenciado mucho el vínculo entre el cocinero y el productor directo, eso ayudó para la investigación y la estacionalidad”.

En ese marco, Tapia destaca que el objetivo es “potenciar y explotar lo que tenemos alrededor del restaurante”.

“Siempre se habla de cocina de producto pero es fundamental trabajar con el productor directo. Tratamos de difundir y comunicar con quienes estamos trabajando no sólo para crecer nosotros sino para que puedan crecer ellos”.

“Activamos la creatividad y la ideología de transformar el producto”, señala.

El cocinero repasa su experiencia en Mendoza así como los inicios de su contacto con la gastronomía.

“Yo cocino desde los 27 años. Caí por accidente y conecté con la cocina”, nos cuenta y admite que “me encanta cocinar en otoño”.

Por otro lado, en Comer, beber y viajar conversamos con el escritor y fotógrafo argentino Sebastián Letemendia, autor del libro “Pacífico”, en el que relata la travesía oceánica en un velero, marcada por la exploración, el riesgo y la pasión por el mar.

“Con mi mujer y un amigo, compramos un velero en Barcelona y empezamos. Cruzamos el Atlántico, navegamos el Pacífico”, resume.

“No hubo ningún momento que uno diga que no se repita o termine rápido, tal vez tuvimos suerte o tenemos un umbral de tolerancia alto”, reflexiona.

En la charla, repasa algunos de los “lugares memorables” que visitaron a lo largo de los casi dos años que duró esta experiencia que, dice, “le gustó muchísimo”.

Además, anticipa que "nos gustaría retomar todo esto. Queremos volver al sur, a las Malvinas, la Antártida, los canales de Chile y salir para la Polinesia".