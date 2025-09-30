Claves para prevenir los riesgos invisibles en nuestra cocina

En el mundo se registran miles de casos diarios de enfermedades transmitidas por los alimentos, y muchas de ellas nacen por errores cotidianos en la cocina: manipulación incorrecta, almacenamiento inadecuado o cocción insuficiente. Comprender cómo actúan las bacterias y cómo prevenirlas resulta vital para consumir con seguridad.

Claudia Degrossi, integrante del equipo Cazabacterias en la cocina, dialogó con el equipo de Ramos generales y explicó en profundidad todo lo que hay que tener en cuenta para que la cocina —ese espacio íntimo y familiar— no se convierta en un terreno propicio para contaminaciones silenciosas.

Es frecuente que las personas cometan errores como descongelar alimentos a temperatura ambiente, manipular crudos y cocidos con los mismos utensilios o subestimar la importancia de respetar plazos y temperaturas para guardar las comidas.

"El pollo no se lava. Lo que elimina los microorganismos del pollo no es lavarlo, sino es cocinarlo bien", afirmó la doctora en Química con orientación en Bromatología.

En cada paso de la cadena —desde la compra hasta el consumo— Degrossi detalló las decisiones que pueden marcar la diferencia entre disfrutar de una comida saludable o contraer una enfermedad alimentaria. La responsabilidad y el conocimiento son aliados poderosos para que en la mesa reine la inocuidad.