Claves para la organización en los menús familiares para comer saludable

La nutricionista experta en Obesidad y directora en MÁS QUE TU PESO Carla Gauna en diálogo con el equipo de Ramos Generales, habló en Radio Nacional sobre la importancia de la organización a la hora de alimentarnos de una manera sana y nutritiva.

"La parte más difícil es organizarnos. Lo más cómodo y práctico es armar un menú familiar para ver qué es lo que vamos a comer en la semana. Debemos comprar carne, pollo y pescado y los acompañamientos con los que los vamos a comer", dijo.

Gauna explicó que es clave la preparación previa de ciertos alimentos: "Podemos lavar y secar y guardar rúcula, lechuga, radicheta, lo metemos en un taper y eso en la heladera dura una semana. Uno debe tener una base lista verde, también es posible rallar zanahoria y aguanta ese tiempo. Podemos dejar huevos cocidos con cáscara y ya tengo una proteína lista".

La especialista advirtió cuáles son los congelados que podemos tener en el freezer: "Acelga o espinaca, pueden servir para luego hacer directamente una tarta; también puedo congelar arroz cocinado".

Una vianda saludable debe contener todos los macronutrientes "algo de proteína, fibra, y algún hidrato de carbono".