Claves para entender los casos de violencia en las escuelas y el rol de las redes sociales

En el marco de los sucesos de violencia en el colegio de Villa Constitución y todos los conocidos en las últimas horas, el equipo de Segundo Round conversó con el Doctor Nicolás Papalia, abogado y psicólogo.

Lo que debe llamar la atención es el clima de violencia social que habilita a la resolución de conflictos con este tipo de situaciones.

Al poner el foco en el rol de las redes sociales, el especialista pidió prestar atención a la influencia de éstas en el modo en el que se relacionan los jóvenes.

Explicó que a su entender el uso de redes ha ocasionado que muchos jóvenes no desarrollen las cualidades del contacto presencial y esto les dificulta el manejo de conflictos y la resolución de los mismos.

Por otra parte se refirió a la escuela como caja de resonancia de muchos conflictos que tienen origen en las calles y que se expresan en la escuela.

Los docentes y las autoridades escolares muchas veces no están capacitados de modo adecuado para identificar los conflictos e intervenir a tiempo para que no escalen a formas más graves.