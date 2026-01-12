Claves para entender el conflico en Irán

El abogado y director de la Fundación Diplomacia Argentina conversó con Nicolás Yacoy sobre la situación que se vive hoy en ese país.

"El regimen teocratico de Irán cortó internet y todo tipo de comunicaciones con el exterior por eso se ven muy pocas noticias y el mundo esta observando con mucho cuidado todo esto".

"La cobertura en tierra de lo que pasa es muy pobre; nunca sabremos la cantidad de víctimas en Irán, como no la sabemos en Venezuela, ni en Cuba, donde los regímenes autoritarios no le dan importancia a la vida".

Fernando León hizo un breve repaso de la historia más reciente de Irán y cómo comenzaron los primeros incidentes en un país que lleva más de 30 años contorlado por un regimen autoritario que tiene sometido al pueblo.