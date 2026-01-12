Claves para entender el conflico en Irán

El abogado y director de la Fundación Diplomacia Argentina conversó con Nicolás Yacoy sobre la situación que se vive hoy en ese país.
"El regimen teocratico de Irán cortó internet y todo tipo de comunicaciones con el exterior por eso se ven muy pocas noticias y el mundo esta observando con mucho cuidado todo esto".
"La cobertura en tierra de lo que pasa es muy pobre; nunca sabremos la cantidad de víctimas en Irán, como no la sabemos en Venezuela, ni en Cuba, donde los regímenes autoritarios no le dan importancia a la vida".
Fernando León hizo un breve repaso de la historia más reciente de Irán y cómo comenzaron los primeros incidentes en un país que lleva más de 30 años contorlado por un regimen autoritario que tiene sometido al pueblo.
"La guardia revolucionaria es más que una policía o un ejercito, es quien controla a organizaciones como Hezbollah, Hamás o la yihad islamica: ellos exportan revolución al mundo".
Etiquetas: FERNANDO LEON, Irán, Nicolás Yacoy, Viva la pepa