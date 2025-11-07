Claves para alcanzar objetivos financieros con menor riesgo

La economista y asesora financiera Elena Alonso presentó recientemente su libro "Tu mejor inversión", una obra que apunta a ofrecer a los lectores hábitos sólidos, herramientas prácticas y estrategias accesibles para alcanzar objetivos financieros con menor riesgo.

En diálogo con Ramos generales, Alonso destacó que lo mejor es poder educarse en esto y señaló la importancia de "optimizar la plata que uno ya tiene". "Lo primero que hay que hacer es ordenarse", subrayó.

La clave de la planificación financiera reside en tres ejes: conocer y controlar los ingresos y gastos, definir objetivos claros (como ahorro para retiro, inversión o generación de ingresos pasivos) y adoptar instrumentos adecuados a cada perfil.

El libro se dirige tanto a personas que están dando sus primeros pasos en el mundo de las finanzas como a aquellas que ya invierten pero desean optimizar sus decisiones. El libro propone técnicas concretas: establecer un “fondo de emergencia” equivalente a seis meses de gastos, adoptar un enfoque de coste promedio en el tiempo para invertir en activos, revisar trimestralmente la cartera, y evitar endeudamiento de alto costo.

Tu mejor inversión ya está disponible en plataformas de venta en Argentina en su versión impresa y digital. La editorial resalta que está diseñado para convertirse en un manual de consulta recurrente, con lenguaje sencillo y ejercicios al final de cada capítulo para que el lector aplique lo aprendido.