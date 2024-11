Claves de las elecciones presidenciales de Estados Unidos

Este martes se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en una reñida disputa que tendrá como protagonistas al republicano Donald Trump y a la demócrata Kamala Harris. Claves para entender el comicio.

Unos 240 millones de ciudadanos están citados a emitir su voto, pero de ese total se estima que alrededor de más de 180 millones se registraron para participar en la votación.

Lo concreto es que más allá de este número, quién será electo presidente dependerá de unos miles de votos de estados clave. Esto se debe al sistema de democracia indirecta que existe en Estados Unidos, en el que finalmente es el Colegio Electoral el que decide.

¿Qué es y cómo funciona el Colegio Electoral?

Es un ente formado por 538 electores o delegados que representan a los estados y son quienes eligen al vencedor.

Cada estado tiene la misma cantidad de electores que miembros en el Congreso, un número determinado en función de su población.

Los estados que más votos aportan son California (54), Texas (40), Florida (30) y Nueva York (28).

Los que menos aportan 3: Alaska, Wyoming, Dakota del Norte y Dakota del Sur, Delaware y Vermont.

A la capital, el Distrito de Columbia (D.C.), también se le asignan 3 electores.

Salvo muy pocas excepciones, el candidato que vence en un estado se lleva todos sus votos electorales. No importa si ha ganado allí por un voto o por un millón.

Para ser proclamado presidente, hay que lograr al menos 270 electores.

Si hubiera empate, al presidente lo elegiría la Cámara de Representantes y al vicepresidente, el Senado.

Kamala Harris tiene prácticamente asegurados 226 votos electorales y Trump, 219.

La pelea es por 93 votos repartidos en los siete estados llamados bisagra o pendulares: Pensilvania (19 votos), Georgia (16) Carolina del Norte (16), Michigan (15), Arizona (11), Wisconsin (10) y Nevada (6).

En Estados Unidos por ley nadie está obligado a votar en las elecciones presidenciales, estatales o locales. De acuerdo con la Constitución, votar es un derecho y un privilegio, pero no es requerido. Por lo tanto quienes tienen intención de participar en los comicios deben inscribirse con antelación.

Votación anticipada

Algunos estados permiten la votación por adelantado por medio del correo o en persona en una oficina electoral estatal. En elecciones anteriores más de 66 millones de personas han votado de esta forma (un 43% de la participación total de hace cuatro años).

Los votantes inscritos como republicanos usan más el voto anticipado en persona, y los demócratas el voto por correo.

¿Qué documentos son necesarios para votar?

Cada Estado determina la documentación necesaria para el desarrollo del proceso electoral.

Algunos piden documento de identidad con fotografía, como la licencia de conducir, la identificación estatal o el pasaporte estadounidense.

En tanto, otros aceptan formas adicionales de identificación, como una tarjeta de registro electoral, un certificado de nacimiento o una tarjeta del Seguro Social.

Donald Trump: perfil del candidato presidencial

Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York. Es el cuarto hijo del magnate inmobiliario Fred Trump y con 78 años está intentando una sorprendente recuperación política que podría llevarlo nuevamente a la Casa Blanca en estas elecciones.

Tuvo cuatro hermanos; sus padres fueron Mary Anne MacLeod y Frederick Christ Trump. Donald fue enviado a una academia militar a los 13 años, debido a problemas de conducta en la escuela. Tras obtener un título de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, se convirtió en el favorito para suceder a su padre cuando su hermano mayor, Fred, decidió convertirse en piloto.

Fred Trump murió a los 43 años debido al alcoholismo, lo que llevó a Donald a evitar el alcohol y los cigarrillos durante toda su vida.

El expresidente se casó tres veces. Su primera esposa fue Ivana Zelnickova, con quien tuvo tres hijos: Donald Jr., Ivanka y Eric. Se divorciaron en 1990. Luego se casó con la actriz Marla Maples, con quien tuvo una hija, Tiffany, antes de divorciarse en 1999. Su actual esposa es la exmodelo eslovena Melania Knauss, con quien tiene un hijo, Barron.

En 1971 Donald tomó las riendas del negocio familiar, que rebautizó como Organización Trump. Bajo su dirección, la empresa se trasladó de unidades residenciales en Brooklyn y Queens a proyectos deslumbrantes en Manhattan. La Quinta Avenida se convirtió en el hogar de la Torre Trump, posiblemente, la propiedad más famosa del magnate y su hogar durante muchos años. También restauró el destartalado Hotel Commodore, convirtiéndolo en el Grand Hyatt.

Respecto a su religión, hasta 2020 se declaró como presbiteriano, para pasar a ejercer como cristiano no denominacional. Afirma que nunca consumió drogas ni alcohol, aunque sus hábitos alimenticios no son reconocidos como saludables.

Trump también es recordado por estar presente en el mundo de la farándula, como lo hizo en 2004 con su propio reality show llamado "El Aprendiz", donde empresarios competían para ganar su aprobación. Pero eso no fue todo, porque también fue productor ejecutivo de Miss Universo.

Su primer libro fue "The Art of the Deal" (publicado en 1987) y el último, presentado en 2015, tiene el nombre de Crippled America: How to Make America Great Again.

Fue el presidente número 45 de los Estados Unidos el 20 de enero de 2017, tras derrotar a Hillary Clinton; en 2016 logró la mayoría de los votos del Colegio Electoral, aun cuando no contaba con experiencia previa en algún cargo político.

Durante su mandato aumentó el presupuesto a los militares y su política migratoria fue agresiva.

En el aspecto comercial, renegoció tratados con varios países, incluido México. Además, incrementó los aranceles a las importaciones de acero y otros productos.

A pesar de su éxito como empresario, Trump también enfrentó dificultades financieras: se declaró en quiebra empresarial en seis ocasiones. Además, protegió su información fiscal del escrutinio público, y un informe de 2020 del New York Times reveló años de evasión de impuestos sobre la renta y pérdidas financieras crónicas.

En 2018 asistió a una cumbre con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, siendo el primer mandatario estadounidense en hacerlo, marcando un hito en política exterior, en la cual rechazó reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

En 2019 tuvo un juicio político luego de una denuncia federal en la que se afirmaba que presionó al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski de conseguir información para perjudicar a Hunter Biden, hijo del actual presidente.

En 2020 buscó nuevamente ser presidente, pero perdió ante Joe Biden tras obtener siete millones menos de votos, pero afirmó que fue por un "fraude electoral"

Y en 2021 la Cámara de Representantes lo acusó de incitar a sus seguidores, esto luego de los hechos violentos ocurridos en el Capitolio en los que buscaban impugnar el resultado electoral.

Trump enfrenta 91 cargos por delitos graves en cuatro causas penales, pero su estrategia de retrasar los procesos judiciales tuvo éxito en gran medida.

El 13 de julio pasado, Trump sufrió un intento de asesinato cuando se encontraba en un acto de campaña en la localidad de Butle, en Pensilvania. La bala que le dispararon sólo alcanzó a rozar su oreja derecha.

En julio último obtuvo la nominación del Partido Republicano, y desde entonces es nuevamente su candidato rumbo a las elecciones presidenciales del martes 5 de noviembre.

Kamala Harris: perfil de la candidata presidencial

Kamala Harris nació en Oakland, California, en 1964, en el convulsionado período entre el asesinato del entonces presidente John F. Kennedy (1963) y del activista por los derechos civiles Martin Luther King (1968).

Harris es hija de inmigrantes: su madre, nacida en India, y su padre, oriundo de Jamaica. Fue criada principalmente por su madre, Shyamala Gopalan Harris, una investigadora del cáncer y activista de los derechos civiles.

Harris pasó un tiempo en Canadá, cuando su madre aceptó un trabajo en la Universidad McGill, y asistió a la escuela en Montreal durante cinco años.

Más tarde estudió en la Universidad Howard, una de las universidades históricamente negras más importantes de Estados Unidos, una experiencia que ha descrito como "formativa".

El padre de Kamala resultó uno de sus fundadores y esa experiencia lo condujo, tiempo después, a ser mentor de las Panteras Negras.

"Mi padre fue el primer novio de mi madre y su noviazgo fue muy al estilo estadounidense: marchando juntos pidiendo justicia en el movimiento por los derechos civiles en los años 60", confió Harris en una entrevista.

Los padres de Kamala se separaron durante su infancia y ella, junto a su hermana, quedaron a cargo de Shyamala: "La mujer responsable de formarnos como mujeres".

Es que durante esos años, Shyamala las llevaba a ambas a las protestas en California contra la segregación racial y la guerra de Vietnam. En el plano musical escuchaban Aretha Franklin (quien le dio confianza y la inspiró a imponer respeto según contó la autora de su biografía) y visitaban los lugares donde cantaba Nina Simone.

En 2014, Harris se casó con el abogado Doug Emhoff y se convirtió en madrastra de sus dos hijos, Cole y Ella, quienes la apoyan en su carrera política. Fue vista como una heredera de generaciones de activistas negros, siguiendo los pasos de figuras como Fannie Lou Hamer, Ella Baker y Septima Clark.

Harris asumió como vicefiscal general en Oakland, con solo 25 años y en plena batalla del presidente demócrata Bill Clinton contra el narcotráfico. En 2004 se convirtió en la primera fiscal general de distrito mujer de San Francisco en un momento en que el 95 por ciento de las personas que ocupaban ese cargo eran blancas y el 83 por ciento hombres, según indicó la revista 'San Francisco Magazine'.

Durante esa época y hasta que dejó su cargo como fiscal general de California (2011-2017) para asumir una banca en el Senado, aplicó la política de mano dura contra el crimen organizado pero también, recordó su biógrafa, contra portadores de marihuana para consumo recreativo.

Kamala logró un hito histórico al convertirse en la primera mujer candidata presidencial negra de Estados Unidos, tras la decisión del presidente Joe Biden de no postularse para un segundo mandato.

Según informó la BBC, Harris revitalizó a los votantes liberales y recaudó un récord de 671 millones de dólares en donaciones en los últimos dos meses, casi el triple de lo que consiguió su rival republicano Donald Trump.

La carrera de la candidata comenzó como fiscal de distrito del condado de Alameda y luego de San Francisco, antes de convertirse en la primera mujer y la primera persona negra en ser elegida fiscal general de California. En 2016 fue electa senadora por California, donde destacó por su estilo incisivo en las audiencias del comité. Sin embargo, su campaña presidencial en 2020 fracasó en menos de un año, hasta que Biden la eligió como su compañera de fórmula, lo que la puso nuevamente en el centro de la atención nacional, de acuerdo con la página de la Casa Blanca.

Durante su tiempo como vicepresidenta, Harris estableció un récord de votos de desempate en el Senado, ayudando a aprobar la Ley de Reducción de la Inflación y el Plan de Rescate Estadounidense. También lideró los esfuerzos para abordar las causas fundamentales de la migración en medio de una afluencia récord de migrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México.

Harris ha sido una figura clave en la administración para destacar los daños causados por las prohibiciones del aborto, tras la revocación de Roe v. Wade por la Corte Suprema en 2022.

Harris utilizó su plataforma para criticar a Trump y a los republicanos por sus esfuerzos para restringir el acceso al aborto, prometiendo restablecer las protecciones ofrecidas por el caso conocido como "Roe vs Wade", que desde 1973 daba base legal al derecho de aborto en todo el país y que fue derogada en 2022 por la Corte Suprema de EE.UU.